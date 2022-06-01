اللامي: الرئيس بارزاني ثروة عراقية والأب الروحي للكورد في العالم

أربيل (كوردستان 24)- قال القيادي في ائتلاف دولة القانون الشيخ حيدر اللامي اليوم الأربعاء إن الرئيس مسعود بارزاني يعدُّ ثروة من ثروات العراق وهو الأب الروحي للكورد في العالم أجمع.

وأضاف اللامي في مقابلة مع كوردستان 24، أن المبادرات التي يطرحها الرئيس بارزاني لحل أزمات العراق، تلقى آذاناً صاغية لكونه شخصية مؤثرة ليس في العراق فقط، بل في المنطقة بأسرها.

وتابع قائلاً "شخصياً أعتبر الرئيس بارزاني ثروة عراقية كبيرة، وشخصية سياسية مؤثرة على مستوى العالم، وهو الأب الروحي للكورد في العالم".

وأشار اللامي إلى أن أي مبادرة يطرحها الرئيس بارزاني تُستقبل برحابة صدر، لأنه صاحب تاريخ ورمز كبير وشخصية فاعلة.

وسُئل اللامي عن المشاكل في العملية السياسية، فقال إن أساسها انطوت عليه جملة أخطاء، وإن عدم تلك الأخطاء سيجعل الأمور أكثر تعقيداً.

وقال "هناك مشاكل كثيرة داخل البيت السني والشيعي، وإذا لم تُعالج في هذه المرحلة، فإن العملية السياسية ستتأزم أكثر، ولا بد من الحوار وجهاً لوجه وليس عبر القنوات... لأن هذه الطريقة لا تحل المشاكل"، مشدداً على ضرورة الارتكان إلى الدستور لحل الخلافات.

ودعا اللامي إلى بذل أقصى الجهود لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أن هذا يعتبر مطلباً حقيقياً وقد أجريت الانتخابات على هذا الأساس.