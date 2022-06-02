"تسرّب أسئلة وفتح تحقيق".. العراق يؤجل امتحانات الثالث المتوسط إلى إشعار آخر

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة التربية العراقية يوم الخميس، انها أجلت امتحانات الثالث المتوسط في عموم البلاد (باستثناء اقليم كوردستان) حتى اشعار آخر.

وجاء في كتاب رسمي موقع من وكيل وزارة التربية للشؤون الفنية حسين صبري اللامي، رئيس اللجنة الدائمة للامتحانات، مرسل الى مديريات التربية كافة، باستثناء اقليم كوردستان.

وجاء في الكتاب ان "اللجنة قررت تأجيل امتحانات الثالث المتوسط إلى إشعار آخر وتشكيل لجنة تحقيق وزارية عاجلة تتولى التحقيق بالموضوع ومحاسبة المقصرين وفقا للقانون".

وأعلنت وزارة التربية العراقية فجر اليوم الخميس، تأجيل امتحان مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط، لأسباب "فنية طارئة تخص أعمال التقويم والامتحانات". حسب وصفها.