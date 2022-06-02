سیاسة

وفد من البرلمان العراقي يزور المناطق الحدودية في إقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- من المقرر ان يزور وفد من مجلس النواب العراقي، المناطق الحدودية في إقليم كوردستان، للتحقيق بخصوص الاشتباكات بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني.

وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية سكفان سندي يوم الاربعاء، ان "لجنة الامن والدفاع ستجري زيارة الى المناطق الحدودية قريبا، للتحقيق في العمليات التركية داخل الاراضي العراقية والاشتباكات مع عناصر حزب العمال الكوردستاني المتواجدين على الاراضي العراقية باقليم كوردستان، اضافة الى الاضرار التي لحقت بالقرى والمدنيين".

واضاف سندي، إن "وفد اللجنة يضم خمسة أعضاء وسيكون برئاستي، وسنرفع تقريرا الى مجلس النواب حول الموضوع".

وتسبب الصراع الدائر بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي، في نزوح سكان أكثر من 200 قرية، إضافة الى الحاق الأضرار المادية بالأراضي الزراعية والثروة الحيوانية.

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