زيلينسكي: روسيا تحتل حوالي 20 بالمئة من الأراضي الأوكرانية

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، ان روسيا تحتل حاليا حوالي 20 في المئة من الأراضي الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني، في كلمة مصورة بالفيديو أمام برلمان لوكسمبورغ، إن روسيا تحتل حاليا حوالي 20 في المئة من أراضي أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي "علينا الدفاع عن أنفسنا ضد الجيش الروسي بأكمله تقريبا. جميع التشكيلات العسكرية الروسية الجاهزة للقتال متورطة في هذا العدوان".

وأشار الى ان "الخطوط الأمامية للمعركة تمتد عبر أكثر من ألف كيلومتر".

وقال المتحدث باسم الجيش الأوكراني أوليكسندر موتوزيانيك، "لا أريد أن أقيم أو أعطي أي نسبة لما نسيطر عليه وما ليس لنا عليه سيطرة. نعرف أهداف العدو ونفعل كل ما بوسعنا لمنعه من تحقيقها".

وسيطرت روسيا على مدينة ماريوبول الساحلية جنوب شرق أوكرانيا، والمطلة على بحر آزوف، بالإضافة إلى سيطرتها على مناطق جنوب وشرق أوكرانيا منذ بداية الغزو في 24 فبراير الماضي.