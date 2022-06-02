رئيس حكومة إقليم كوردستان يتفقد وزارة الداخلية ويشرف على اجتماع خاص بالوزارة

أربيل (كوردستان 24)- زار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 2 حزيران (يونيو) 2022، وزارة الداخلية، واستقبله وزير الداخلية ريبر أحمد. ثم أشرف رئيس الحكومة على اجتماع خاص بوزارة الداخلية، بحضور وكيل الوزارة والمحافظين ومشرفي الإدارات المستقلة والمديرين العامين في الوزارة.

وفي مستهل الاجتماع، قدم وزير الداخلية إيجازاً عن أعمال الوزارة ومشاريعها والإصلاحات التي أنجزتها في إطار خطط وبرنامج عمل حكومة إقليم كوردستان، ولا سيما فيما يتعلق بإعادة تنظيم دوائر الوزارة، وتقديم الخدمات للمواطنين في مجالات المرور والإقامة وحماية أمن واستقرار إقليم كوردستان بالتنسيق والتعاون مع مجلس أمن إقليم كوردستان.

وفي سياق ذلك، أشار رئيس الحكومة في كلمة له إلى أهمية وزارة الداخلية، لما تحظى به من مكانة بالغة ولكونها واحدة من أنجح الوزارات في إقليم كوردستان، مبيناً أن وزارة الداخلية وإضافة لكونها وزارة خدمية وتقدم مختلف الخدمات إلى المواطنين، فهي مسؤولة عن تطبيق القانون وأمن المواطنين واستقرارهم، بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات المعنية الأخرى، مما يبعث على الارتياح والثناء، كما أكد رئيس الحكومة أن هناك تعاوناً جيداً بين وزارة الداخلية ومجلس الأمن من أجل حماية مواطني إقليم كوردستان، وبفضل ذلك أصبح إقليم كوردستان موقعاً آمناً في منطقة مضطربة أمنياً، وقد تحقق ذلك نتيجة التنسيق والعمل المشترك وكذلك تعاون مواطني الإقليم مع المؤسسات الأمنية.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تحقيق مبدأ المساواة عند تطبيق القانون على الجميع، وأن لا يكون أي أحد فوق القانون، كذلك وجّه مسؤولي وزارة الداخلية بتنفيذ القانون ومعاقبة المجرمين الذين يشكلون تهديداً على حياة المواطنين والمجتمع، وأن يكون مسؤولو الوزارة صارمين وأن لا يتساهلوا أو يقصروا في إنزال القصاص العادل ضد المجرمين، وخصوصاً القضاء على العنف ضد المرأة إلى جانب مكافحة الجرائم المنظمة والمتاجرين بالمواد المخدرة الذين يسعون إلى تدمير منظومة المجتمع الكوردستاني، مما يتطلب التصدي لمثل جرائم كهذه بأشد الوسائل.

كما أشار رئيس الحكومة إلى زيادة الحوادث المرورية، وتحدث عن أهمية تنفيذ التعليمات المرورية ومعاقبة السائقين الذين يقودون سياراتهم بتهور وسرعة فائقة بما يخالف التعليمات كافة.

وجدد رئيس الحكومة التأكيد على ضرورة استقبال المواطنين باحترام ورحابة صدر في الدوائر الحكومية وتقديم أفضل الخدمات إليهم وبما يليق بهم، وشدد على أن خدمة المواطنين ونيل رضاهم يتعين أن يكون الهدف الرئيسي للمسؤولين والموظفين الحكوميين.