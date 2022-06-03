الرئيس بارزاني: استشهاد محمد صادق الصدر بداية النهاية للطغيان والاستبداد

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس مسعود بارزاني اليوم الجمعة إن استشهاد آية الله العظمى محمد صادق الصدر مثل بداية النهاية لحكم الطغيان والاستبداد.

وكتب الرئيس بارزاني في حسابه على موقع تويتر "استشهاد آية الله العظمى محمد محمد صادق الصدر ونجليه قبل ثلاثة وعشرين عاماً كان عنواناً لتحدي الظلم، وبداية النهاية لحكم الطغيان والاستبداد".

وأضاف "تحية لأرواحهم الطاهرة في الذكرى السنوية لاستشهادهم".