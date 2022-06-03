العراق يعلن حجم "حصة تموز" من النفط بعد موافقة أوبك

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية اليوم الجمعة إن حصة العراق من إنتاج النفط سترتفع إلى أربعة ملايين و580 ألف برميل يوميا اعتبارا من يوليو تموز بعد قرار تحالف أوبك+ زيادة الإنتاج.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد قوله "الزيادة في الإنتاج بعد اتفاق أوبك بلس ستكون بمعدل 71 ألف برميل يوميا والتي ستزيد إنتاج العراق الكلي إلى 4 ملايين و580 ألف برميل اعتبارا من تموز المقبل".

وكانت أوبك+ قالت يوم أمس إنها اتفقت على زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو تموز- أو 0.7 بالمئة من الطلب العالمي- وكمية مماثلة في آب أغسطس، مقارنة مع خطة أولية كانت تقضي بإضافة 432 ألف برميل يوميا في الشهر على مدى ثلاثة أشهر حتى سبتمبر أيلول.