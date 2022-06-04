سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يلتقي نائبة وزير الخارجية الإيطالي

رئيس حكومة إقليم كوردستان ونائبة وزير الخارجية الإيطالي يبحثان سبل تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين إقليم كوردستان وإيطاليا
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مسرور بارزاني و مارينا سيريني
مسرور بارزاني و مارينا سيريني
کوردستان كوردستان إيطاليا مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 4 حزيران (يونيو) 2022، نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي مارينا سيريني.

وجرى في اللقاء، الذي حضره السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتزو غريغانتي، التباحث إزاء آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، إلى جانب مناقشة الجهود الرامية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وسبل الارتقاء بالعلاقات بين إقليم كوردستان وإيطاليا.

وتطرقت نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي إلى العلاقات الودية التي تربط بلادها بإقليم كوردستان، وأعربت عن استعداد إيطاليا لتوطيد العلاقات مع إقليم كوردستان في مجال التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري. كذلك أشارت إلى أنها تترقب بسعادة زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان إلى إيطاليا للقاء رئيس الوزراء الإيطالي في الوقت المناسب.

هذا وشكر رئيس الحكومة إيطاليا على دعمها المستمر لقوات البيشمركة، ولا سيما في إطار التحالف الدولي ضد داعش، وجدد رغبة إقليم كوردستان في توسيع آفاق التنسيق والتعاون وتعزيز العلاقات مع إيطاليا في جميع المجالات.

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