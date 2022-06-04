نائبة وزير الخارجية الإيطالي: إقليم كوردستان يأتي في مقدمة اهتمامات روما

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر السبت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني الوفد المرافق لها.

وجرى في اللقاء التباحث حول علاقات إيطاليا مع العراق وإقليم كوردستان وآخر تطورات الوضع السياسي في العراق إلى جانب علاقات أربيل – بغداد والأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان ومخاطر الإرهاب وتحركات داعش.

وإلى جانب إبداء رغبة إقليم كوردستان في تعزيز علاقاته مع إيطاليا وتوسيع مجالات التعاون بينهما، جدد نيجيرفان بارزاني التعبير عن شكر وامتنان إقليم كوردستان للمساعدات الإنسانية والعسكرية الإيطالية للعراق وإقليم كوردستان خلال الحرب ضد الإرهاب.

واتفق الجانبان على أهمية وجود الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في العراق وضرورة الحوار وتوصل الأطراف العراقية إلى تفاهم يخرج العملية السياسية في البلد من حالة الانسداد والركود ويؤدي إلى قيام حكومة جامعة تستجيب لمطالب شعب ومكونات العراق.

وجددت سيريني دعوة وزير خارجية إيطاليا لنيجيرفان بارزاني لزيارة روما، مؤكدة أن الشرق الأوسط والعراق وإقليم كوردستان يأتون في مقدمة اهتمامات إيطاليا وبرامجها التنموية والتعاونية، وأن بلدها ينظر باهتمام إلى العراق وإقليم كوردستان.

وفي الاجتماع الذي حضره سفير إيطاليا في بغداد وقنصلها في أربيل، تم التباحث بشأن حضور إيطاليا ونشاطاتها في المجالين الثقافي والآثاري في العراق وإقليم كوردستان، والأوضاع في سوريا ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك.