سیاسة

مسرور بارزاني: الاستثمار يعزز شراكة كوردستان مع إيطاليا

نقدر الدعم الإيطالي للبيشمركة
author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني خلال استقباله المسؤولة الإيطالية
مسرور بارزاني خلال استقباله المسؤولة الإيطالية
کوردستان البيشمركة مسرور بارزاني إيطاليا

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم السبت إن التجارة والاستثمار يمكنهما تعزيز العلاقات بين أربيل وروما.

وكتب مسرور بارزاني في حسابه على تويتر "يسعدني رؤية نائبة وزير الخارجية (الإيطالي) مارينا سيريني في أربيل لبحث الأهداف والمصالح المشتركة والمستجدات الإقليمية".

وتابع "نقدر الدعم الإيطالي للبيشمركة"، مشيراً إلى أن من شأن مزيد من التجارة والاستثمار أن يعزز شراكتنا".

وكان مسرور بارزاني قد التقى المسؤولة الإيطالية في وقت سابق من اليوم وبحث معها آخر المستجدات في العراق والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات بين الجانبين.

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