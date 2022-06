مسرور بارزاني: الاستثمار يعزز شراكة كوردستان مع إيطاليا

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم السبت إن التجارة والاستثمار يمكنهما تعزيز العلاقات بين أربيل وروما.

وكتب مسرور بارزاني في حسابه على تويتر "يسعدني رؤية نائبة وزير الخارجية (الإيطالي) مارينا سيريني في أربيل لبحث الأهداف والمصالح المشتركة والمستجدات الإقليمية".

وتابع "نقدر الدعم الإيطالي للبيشمركة"، مشيراً إلى أن من شأن مزيد من التجارة والاستثمار أن يعزز شراكتنا".

وكان مسرور بارزاني قد التقى المسؤولة الإيطالية في وقت سابق من اليوم وبحث معها آخر المستجدات في العراق والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات بين الجانبين.

Pleased to see DFM @MarinaSereni in Erbil today to discuss common goals, interests, and regional developments.



We recognize Italy's support to our Peshmerga. More trade and investment could further strengthen our partnership. pic.twitter.com/BDWd89jXX0