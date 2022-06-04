أمن

دمشق ترد على تهديدات تركيا بإنشاء "منطقة آمنة" في شمال سوريا

تقول سوريا إن "التهديدات التركية تنسف كل التفاهمات السابقة برعاية دولية والتي تمت على خطوط مناطق خفض التصعيد"
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوریا سوريا تركيا

أربيل (كوردستان 24)- ردت الخارجية السورية اليوم السبت على التهديدات التركية باجتياح جديد بهدف إنشاء "منطقة آمنة" في المنطقة الشمالية من سوريا.

وقالت الخارجية السورية في بيان إن دمشق ترفض الهجمات التركية التي تشنها منذ عدة أيام على مناطق وقرى في الشمال الشرقي من سوريا، مشيرة إلى أن إقدام أنقرة على إنشاء "منطقة آمنة" "عمل مشين من أعمال العدوان وجزء من سياسة التطهير العرقي والجغرافي".

وحملت الخارجية السورية الجماعات المسلحة "غير الشرعية" مسؤولية منح الجيش التركي مبرراً للتوغل إلى داخل الأراضي السورية.

وجاء في البيان "سيادة سوريا واستقلالها وسلامة ووحدة أراضيها لن تكون محل ابتزاز أو مساومة يمارسها النظام التركي المتطرف بالتواطؤ مع حليفه في واشنطن ومع بعض الدول الغربية التي تسعى إلى كسب سياسي رخيص على حساب شعب سوريا ووحدة أرضه".

وطالبت الخارجة السورية بـ"خروج جميع القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية"، كما دعت إلى "دعم جهود الدولة السورية في نزع كل سلاح غير شرعي واستعادة الأمن والاستقرار والرفاه الاقتصادي والاجتماعي في جميع أنحاء البلاد وبما يستجيب لتطلعات السوريين جميعاً".

في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية عن مصدر في الخارجة قوله إن التهديدات التركية "تتناقض مع تفاهمات ومخرجات مسار أستانا وتشكل تهديداً جدياً للسلم والأمن في المنطقة وتنسف كل التفاهمات السابقة برعاية دولية والتي تمت على خطوط مناطق خفض التصعيد".

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