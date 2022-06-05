وفاة اللاعب العراقي حيدر عبدالرزاق بعد أيام من اعتداء مجهولين عليه

أربيل (كوردستان 24)- توفي اللاعب الدولي العراقي السابق حيدر عبد الرزاق يوم الأحد، متأثرا بإصابته بعد قيام مجهولين بالاعتداء عليه قبل أيام في بغداد.

وكانت مجموعة من الملثمين قد هاجمت حيدر عبد الرزاق في 31 أيار الماضي، واعتدت عليه بالضرب المبرح وبالعصي والسكاكين والأنابيب المعدنية على رأسه وجميع أعضاء جسمه، في منطقة القادسية وسط بغداد، ما استدعى نقله إلى مستشفى الجملة العصبية حيث فارق الحياة اليوم.

وحيدر عبد الرزاق من مواليد 1982، وهو اسم بارز في الكرة العراقية، لاسيما انه كان احد المساهمين في تتويج العراق لأول مرة في تاريخه بلقب كأس آسيا عام 2007، وشارك في العديد من البطولات المحلية والعربية والقارية مع الطلبة، إلى جانب احترافه بالعديد من الأندية العربية والخليجية.

وشيع عدد من الرياضيين والإعلاميين جثمان الكابتن حيدر عبد الرزاق في مستشفى الجملة العصبية ببغداد حيث توفي.

وكان وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، قد زار اللاعب الراحل في أحد مستشفيات بغداد، وأمر بمتابعة حالته الصحية التي تدهورت مساء السبت.