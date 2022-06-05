حكومة كوردستان تناقش وضع القطاع السياحي في الاقليم
أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يعقد مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان اليوم 5 أيار 2022، اجتماع الاعتيادي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وبحضور نائبه قوباد طالباني.
وأفادت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان، بأنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع التالية:
- ملخص مشاركة رئيس حكومة الاقليم في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.
- المسودة النهائية لفريق المراقبة المالية المشترك لحكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.
- عرض تقرير عن الوضع في قطاع السياحة في اقليم كوردستان.
- مشروع قانون (التعديل الاول لقانون حماية البيئة وتحسينها في اقليم كوردستان - العراق).