حكومة كوردستان تناقش وضع القطاع السياحي في الاقليم

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يعقد مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان اليوم 5 أيار 2022، اجتماع الاعتيادي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وبحضور نائبه قوباد طالباني.

وأفادت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان، بأنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع التالية:

- ملخص مشاركة رئيس حكومة الاقليم في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.‏

‏- المسودة النهائية لفريق المراقبة المالية المشترك لحكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.‏

‏- عرض تقرير عن الوضع في قطاع السياحة في اقليم كوردستان.‏

‏- مشروع قانون (التعديل الاول لقانون حماية البيئة وتحسينها في اقليم كوردستان - العراق)‏.