سیاسة

حكومة كوردستان تناقش وضع القطاع السياحي في الاقليم

author_image سوار أحمد
کوردستان اقليم كوردستان مجلس الوزراء مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يعقد مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان اليوم 5 أيار 2022، اجتماع الاعتيادي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وبحضور نائبه قوباد طالباني.

وأفادت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان، بأنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع التالية:

- ملخص مشاركة رئيس حكومة الاقليم في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.‏

‏- المسودة النهائية لفريق المراقبة المالية المشترك لحكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.‏

‏- عرض تقرير عن الوضع في قطاع السياحة في اقليم كوردستان.‏

‏- مشروع قانون (التعديل الاول لقانون حماية البيئة وتحسينها في اقليم كوردستان - العراق)‏.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف