العراق يسجل 39 هزة أرضية خلال شهر واحد فقط

أربيل (كوردستان 24)- أصدر قسم الرصد الزلزالي التقرير الشهري الخاص بالنشاط الزلزالي في العراق والمناطق المجاورة لشهر ايار 2022.

ونقلت وزارة النقل في بيان عن مديرة قسم الرصد الزلزالي سميرة رضا خلف، قولها إن "العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر هو (39) هزة ارضية منها (25) هزة أرضية داخل العراق و (8)هزة أرضية داخل إيران و(2) هزة بالقرب من الحدودية العراقية الايرانية و (3) هزة في تركيا وبالقرب من الحدود مع العراق و هزة ( 1 ) ارضية واحدة بالقرب من الحدود العراقية السورية".

وتراوحت قوى الأحداث الزلزالية بين "(1-2، 4) درجة. في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين(4-28) كم".

ووفق البيان فقد "تركز النشاط في هذا الشهر بشكل واضح داخل العراق وخاصة في محافظة السليمانية في أقضية كلار – كويسنجق- بنجوين ومحافظة واسط في قضاء بدرة ومحافظة نينوى في قضاء تلعفر ومحافظة ميسان في قضاء الكحلاء مركز العمارة ومحافظة البصرة ومحافظة ذي قار في قضاء قلعة سكر".

اما بقية النشاط "تركز داخل ايران تحديدًا في محافظات كرمنشاه وكردستان وخوسيستان وغيرها وفي تركيا بالقرب من حدودها مع العراق وهزة بالقرب من الحدود السورية العراقية".

واضاف ان "المناطق الغربية والغربية الجنوبية من العراق تخلو من اي نشاط زلزالي وهذا مايوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي وازدياد النشاط الزلزالي بأتجاه مناطق التصادم القاري وتحديدًا بأتجاه الشمال والشمال الشرقي للعراق".

يذكر ان مجموع التقارير الصادرة بالهزات الآنية بلغت (سبعة) تقارير، وكان معظمها قد ثبت الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من مناطق حدوثها، ولم يتم تسجيل اية خسائر بشرية او مادية في المنطقة جراء حدوث النشاط الزلزالي لهذا الشهر.