صحة وبیئة

الأنواء الجوية: انخفاض درجات الحرارة في العراق

author_image سوار أحمد
العراق هيئة الانواء العراق حالة الطقس

أربيل (كوردستان 24)- توقعت هيئة الأنواء الجوية الاتحادية اليوم الأحد، انخفاضا في درجات الحرارة في البلاد، الأسبوع الحالي.

وذكرت الهيئة في بيان ان "حالة الطقس في البلاد ليوم غد الاثنين ستكون غائمة جزئية في المنطقة الوسطى، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائما جزئيا الى غائم، مع تساقط زخات مطر خفيفة متفرقة تكون رعدية أحيانا".

وأشارت الى ان "درجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق، فيما ستكون حالة الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق".

وأضافت أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحوا مع وجود بعض الغيوم بعموم البلاد، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

اما بالنسبة لحالة الطقس ليوم الأربعاء، فتكون صحوا، وتنخفض درجات الحرارة قليلا عن اليوم السابق بعموم البلاد".

وسيكون طقس يوم الخميس صحوا، ولن يحدث تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق بعموم البلاد".

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