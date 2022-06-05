الرئيس بارزاني يستقبل سفير بريطانيا لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأحد 5 حزيران 2022، السفير البريطاني لدى العراق، مارك بريسون ريتشاردسون.

وفي الاجتماع الذي حضره قنصل بريطانيا في أربيل، ديفيد هانت، ناقش الجانبان مستجدات العملية السياسية في العراق والتحديات التي تعترض تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وسلط الاجتماع الضوء على قرارات المحكمة الاتحادية العراقية وأكد الرئيس بارزاني على أن الحوار والالتزام بالدستور هو السبيل الوحيد لحل المشاكل والأزمات في العراق.

وأكد الرئيس بارزاني خلال اللقاء، التزام إقليم كوردستان بحماية حقوق جميع المكونات في اقليم كوردستان.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين بريطانيا وإقليم كوردستان.