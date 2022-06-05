الصحة العراقية: ارتفاع إصابات الحمى النزفية "مثير للقلق"

أربيل (كوردستان 24)- كشفت وزارة الصحة العراقية يوم السبت، أرقاما "مقلقة" حول أعداد الإصابات بفيروس الحمى النزفية في البلاد، والتي تجاوزت 100 حالة.

وأعلنت الوزارة، آخر الإحصائيات بشأن فيروس الحمى النزفية في البلاد، والتي بلغت 136 حالة اصابة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في بيان إن "آخر إحصائية للحمى النزفية بلغت 136 حالة مؤكدة، منها 23 حالة وفاة".

وأُكتشف فيروس الحمى النزفية في العراق عام 1979، وهو يسبّب الوفاة بنسبة ترواح بين 10 إلى 40 بالمئة من الإصابات.

وينتقل الفيروس إلى الإنسان عبر الدواجن والمواشي، كما ينتقل بين البشر من خلال الاتصال المباشر بدم المصاب أو إفرازاته أو سوائل جسمه.

ويخشى خبراء من أن يتفشى المرض بشكل واسع في العراق، لاسيما في ظل ضعف الرقابة في أسواق الماشية، والدواجن وانتشار الطرق البدائية للذبح وبيع اللحوم.

ولا يوجد علاج لأنواع الحمى النزفية الفيروسية، لكن توجد لقاحات لعدد قليل منها لذلك، فيما تظل الوقاية أفضل وسيلة لمواجهته إلى أن يكتشف العلماء لقاحات إضافية لها.