أمن

اعتقال ثلاثة مطلوبين متخصصين بالتزوير ونقل عوائل داعش في كركوك

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق العراق كركوك داعش

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الشرطة العراقية اليوم الأحد اعتقال ثلاثة من خلايا داعش متخصصين بتزوير الوثائق ونقل عوائل التنظيم والأغذية وذلك في عملية أمنية وسط كركوك.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن مفارز مديرية الاستخبارات تمكنت في عملية نوعية من "إلقاء القبض على ثلاثة عناصر تنتمي الى عصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك".

وأضاف البيان أن الإرهابيين الثلاثة "كانوا يقومون بتزوير الوثائق الرسمية لشراء شرائح السيم كارت وتزويد العصابات الإرهابية بالأجهزة الإلكترونية ونقل المؤن والمواد الغذائية لعناصر داعش فضلاً عن قيامهم بنقل أسر العصابات من الوكر الى داخل مدينة كركوك".

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