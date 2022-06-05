مسرور بارزاني والسفير الروماني يبحثان توسيع آفاق التعاون بين كوردستان ورومانيا

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 5 حزيران (يونيو) 2022، السفير الروماني الجديد لدى العراق رادو دوبري.

وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الحكومة السفير الروماني بمناسبة تسنم عمله، متمنياً له التوفيق والنجاح بمهامه، ولا سيما في تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان ورومانيا.

وأبدى السفير الروماني استعداد بلاده لتوطيد العلاقات، وتوسيع آفاق التنسيق والتعاون مع إقليم كوردستان في جميع المجالات.