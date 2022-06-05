سیاسة

مسرور بارزاني والسفير الروماني يبحثان توسيع آفاق التعاون بين كوردستان ورومانيا

أبدى السفير الروماني استعداد بلاده لتوطيد العلاقات، وتوسيع آفاق التنسيق والتعاون مع إقليم كوردستان في جميع المجالات
author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني والسفير الروماني الجديد لدى العراق في لقاء عقد بأربيل - صورة: المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
مسرور بارزاني والسفير الروماني الجديد لدى العراق في لقاء عقد بأربيل - صورة: المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
کوردستان مسرور بارزاني رومانيا إقليم كوردستان العراق رادو دوبري

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 5 حزيران (يونيو) 2022، السفير الروماني الجديد لدى العراق رادو دوبري.

وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الحكومة السفير الروماني بمناسبة تسنم عمله، متمنياً له التوفيق والنجاح بمهامه، ولا سيما في تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان ورومانيا.

وأبدى السفير الروماني استعداد بلاده لتوطيد العلاقات، وتوسيع آفاق التنسيق والتعاون مع إقليم كوردستان في جميع المجالات.

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