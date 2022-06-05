مجلس وزراء إقليم كوردستان يناقش حزمة موضوعات ويوافق على مسودة مشروع خاص بالبيئة

أربيل (كوردستان 24)- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأحد اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.

وفي مستهل الاجتماع، هنأ رئيس مجلس الوزراء، ونيابة عن مجلس الوزراء، الاتحاد الوطني الكوردستاني في الذكرى السابعة والأربعين لتأسيسه وانعقاد ملتقى الاتحاد الوطني الكوردستاني، وعبّر عن تمنياته لهم بالتوفيق خدمةً لشعب كوردستان.

وبعد ذلك، قدم رئيس مجلس الوزراء إيجازاً يتعلق بمشاركة وفد حكومة إقليم كوردستان في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عُقد في دافوس بتاريخ 22 أيار (مايو) 2022، وأشار إلى أنه جرى خلال اجتماعاته ولقاءاته تسليط الضوء على سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان ودول العالم، ولا سيما في الاقتصاد والاستثمار، كما بيّن أن مشاركة إقليم كوردستان في المنتديات والمؤتمرات الدولية تهدف لنقل صوت الإقليم ومواقفه إلى المحافل الدولية، إلى جانب تعزيز مكانة حكومة إقليم كوردستان بصفتها شريكاً إقليمياً وعالمياً.

وفي الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، عرض رئيس ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان خالد هادي جاوشلي المسوّدة النهائية لفريق الرقابة المالية المشترك لإقليم كوردستان والعراق الاتحادي، والتي أُعدت على ضوء قانون الموازنة المالية الاتحادية لسنة 2021، إذ أشارت المسوّدة المشتركة إلى أن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان قدمت ميزان المراجعة الخاص بجميع وحدات الإنفاق الإدارية لسنة 2021، بالكامل وبصورة شفافة، إلى اللجنة المشتركة معززةً بالأرقام والمعلومات، وبضمنها الإيرادات والنفقات العامة للإقليم، بما في ذلك الإيرادات والنفقات النفطية وغير النفطية، فضلاً عن عرض الملاكات الوظيفية المدنية والعسكرية في جميع أنحاء الإقليم.

وأشاد مجلس الوزراء بجهود ديوان الرقابة المالية للإقليم، كذلك وجّه الوزارات المعنية بمتابعة ضمان مستحقات الإقليم في إطار التقرير المشترك استناداً إلى الحقوق والمستحقات المالية التي نص عليها الدستور، والتنسيق والتعاون مع الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي لهذا الغرض، فيما سيؤدي برلمان كوردستان دوره بهذا الصدد. وتم في الاجتماع التأكيد على أن الحكومة الاتحادية، وفقاً لقانون الموازنة الاتحادية، خفّضت الالتزامات المالية للإقليم شهرياً، في حين يتعين على الحكومة الاتحادية الاستمرار في إرسال حصة الإقليم من الموازنة.

وفي الفقرة الثالثة من الاجتماع، عرض وزير البلديات والسياحة ساسان عوني تقريراً تناول فيه الوضع في القطاع السياحي في إقليم كوردستان ورؤية حكومة إقليم كوردستان واستراتيجيتها لتطوير وتعزيز هذا القطاع الحيوي، وبعد ذلك أشارت رئيسة هيئة السياحة أمل جلال إلى تفاصيل التقرير واستعرضت إحصاءات ومعلومات بشأن قطاع السياحة في إقليم كوردستان.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة زيادة الاهتمام بالسياحة والتعريف بالطبيعة الجميلة والخلابة لكوردستان، والتعريف بثقافة شعب كوردستان وهويته، وكذلك من الناحية المالية باعتبارها واحدة من أهم مصادر الدخل.

ووافق مجلس الوزراء بالإجماع على تقرير وزارة البلديات والسياحة والتوصيات والمقترحات والاستراتيجيات الخاصة بحكومة إقليم كوردستان لتطوير القطاع السياحي.

وفي الفقرة الأخيرة من الاجتماع، قدمت وزيرة الإقليم لشؤون البرلمان فالا فريد مسوّدة مشروع قانون (التعديل الأول لقانون حماية وتحسين البيئة في إقليم كوردستان) رقم (8)، ووافق مجلس الوزراء عليه بالإجماع.