مسرور بارزاني للسفير البريطاني: إقليم كوردستان يرغب بتعزيز العلاقات مع بريطانيا

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 5 حزيران (يونيو) 2022، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون.

وفي اللقاء، الذي حضره القنصل العام البريطاني في إقليم كوردستان ديفيد هانت، تطرق السفير البريطاني إلى الزيارة الناجحة لرئيس الحكومة إلى بريطانيا واستقباله على مستوى رفيع ولقاءاته واجتماعاته التي عقدها والتي من شأنها أن تعزز العلاقات بين إقليم كوردستان وبريطانيا، ولا سيما أن الجهات المعنية لكلا الجانبين ستعمل على نتائج الزيارة في مجالات التربية، والتعليم العالي، والصحة، والتنسيق العسكري لمواجهة تهديدات الإرهابيين.

ووجّه رئيس الحكومة شكره إلى بريطانيا على دعمها المستمر، وجدد التأكيد على رغبة إقليم كوردستان في الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب.

كذلك تناول اللقاء، الوضع العام في العراق وأهمية حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية من خلال الحوار، وعلى أساس الدستور.