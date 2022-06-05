سیاسة

مديرية الأسايش: انتحار تاجر مخدرات داخل زنزانته بعد يوم من اعتقاله في أربيل

المفارز الأمنية تمكنت من ضبط مسدس وكمية مخدرات من نوع هيروين وكريستال
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شعار أسايش أربيل
شعار أسايش أربيل
کوردستان أسايش أربيل إقليم كوردستان مخدرات

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مديرية أسايش أربيل اليوم الأحد بانتحار أحد تجار المخدرات داخل زنزانته بعد يوم من اعتقاله في المدينة.

وقالت المديرية في بيان إن مفارزها اعتقلت مساء يوم الجمعة الماضي شخصاً بتهمة المتاجرة وتوزيع المخدرات في مدينة أربيل.

وأضافت المديرية أن المفارز الأمنية تمكنت من ضبط مسدس وكمية مخدرات من نوع هيروين وكريستال كانت معدة في أدوات خاصة.

وأشار البيان إلى أن المتهم أقدم في وقت متأخر من الليل على شنق نفسه داخل زنزانته مما أدى إلى وفاته، لافتاً إلى أنه تم إرسال جثته إلى الطب العدلي لإجراء التحقيقات اللازمة.

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