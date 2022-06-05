سیاسة

مسرور بارزاني في اليوم العالمي للبيئة: علينا التكاتف لحماية الأرض

"ندرك التحديات التي تهدد البيئة والكوكب عموماً"
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم العالمي للبيئة

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأحد إنه يتعين على الجميع التكاتف لحماية الأرض من التحديات التي تواجهها.

وكتب مسرور بارزاني في حسابه على موقع تويتر "في اليوم العالمي للبيئة، ندرك التحديات التي تهدد البيئة والكوكب عموماً، ويتعين علينا جميعاً أن نتكاتف لحماية بيئتنا الطبيعية والعيش معها بوئام".

واختتم مسرور بارزاني تغريدته بوسم "أرض واحدة فقط".

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