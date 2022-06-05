سیاسة

وفد من حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد غداً الاثنين

الزيارة تهدف لمواصلة المفاوضات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان وفد حكومة إقليم كوردستان اقليم كوردستان بغداد

أربيل (كوردستان 24)- يبدأ وفد من حكومة إقليم كوردستان غداً الاثنين زيارة إلى بغداد لمواصلة المفاوضات بشأن الحقوق الدستورية لأهالي الإقليم.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان أن الزيارة تهدف لمواصلة المفاوضات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لضمان الحقوق الدستورية لأهالي إقليم كوردستان.

وأضاف البيان أن الوفد الحكومي يتألف من وزير الإقليم لشؤون المفاوضات مع الحكومة الاتحادية خالد شواني، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو، ورئيس ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان خالد هادي جاوشلي.

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