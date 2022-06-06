بوتين: سنضرب أهدافا جديدة إذا أمدت أمريكا كييف بصواريخ بعيدة المدى

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ان روسيا ستضرب أهدافا جديدة إذا بدأت الولايات المتحدة بإمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.

وذكر بوتين في مقابلة مع قناة روسيا 1 التلفزيونية الحكومية، إذا تم توفير مثل هذه الصواريخ "سنضرب تلك الأهداف التي لم نصبها بعد".

وأضاف أن الهدف من إرسال هذه الصواريخ، على ما يبدو، هو إطالة أمد الحرب لأطول فترة ممكنة، لكنه أكد في الوقت نفسه، أن الجهود التي تبذلها الدول الغربية لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لن تغير أي شيء في ساحة المعركة.

ولم يُحدد الرئيس الروسي الأهداف التي تخطط روسيا لضربها إذا بدأت الدول الغربية في إمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.

ومنذ شهور تحاول كييف ان تحصل على أنظمة إطلاق صواريخ متعددة بعيدة المدى، مثل صواريخ أم 270 وأم 142 هيمارس لضرب القوات الروسية ومخازن الأسلحة.

واعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن خطط هذا الأسبوع لمنح أوكرانيا أنظمة صواريخ هيمارس الدقيقة بعد تلقي تأكيدات من كييف بأنها لن تستخدمها لضرب أهداف داخل روسيا.