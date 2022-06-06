سیاسة

وفد من حكومة إقليم كوردستان يتوجه الى بغداد

author_image سوار أحمد
کوردستان اقليم كوردستان بغداد زيارة

أربيل (كوردستان 24)- توجه وفد من حكومة إقليم كوردستان اليوم الاثنين، إلى بغداد، في زيارة تهدف لمواصلة المفاوضات بشأن الحقوق الدستورية لأهالي الإقليم.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان أن الزيارة تهدف لمواصلة المفاوضات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لضمان الحقوق الدستورية لأهالي إقليم كوردستان.

وبحسب ما أوردت دائرة الإعلام فإن الوفد الحكومي يتألف من وزير الإقليم لشؤون المفاوضات مع الحكومة الاتحادية خالد شواني، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو، ورئيس ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان خالد هادي جاوشلي.

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