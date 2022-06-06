كوردستان تنتصر على كورونا وبرزنجي يؤكد: لا وفيات منذ شهر

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان سامان برزنجي يوم الأثنين، أن الإقليم لم يسجل أي حالة وفاة منذ شهر.

ونقلت دائرة الإعلام والمعلومات عن برزنجي قوله، ان "معدل الوفيات بفيروس كورونا في إقليم كوردستان، صفر منذ أكثر من شهر".

وأضاف ان "معدلات الإصابة بفيروس كورونا انخفضت بشكل كبير جدا في إقليم كوردستان، شأنه شأن معظم معظم المناطق في العالم".

وتابع "هذا لا يعني انه تم القضاء على الفيروس بشكل نهائي وما تزال فحوصاتنا جارية لكن لحسن الحظ ان الإصابات خفيفة وليس هناك ما يدعو للخوف".

وقال برزنجي في وقت سابق ان "إقليم كوردستان كان نموذجا ناجحا في مكافحة جائحة كورونا، مشيرا الى ان "دعم واهتمام رئيس حكومة إقليم كوردستان، وتعاون الأطراف المعنية كانا عاملين رئيسيين في التغلب على مرض كورونا".‏