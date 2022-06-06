حصيلة جديدة.. العراق يسجل 142 إصابة بالحمى النزفية توفي 24 منهم

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الإثنين، ان إصابات مرض الحمى النزفية بلغت 142 حالة إصابة.

وتأتي هذه الحصيلة الجديدة للحمى النزفية، بعد انتشار المرض في المحافظات العراقية مطلع شهر نيسان 2022.

وقالت الوزارة في بيان، إن "إصابات مرض الحمى النزفية بلغت 142 حالة اصابة"، مؤكدة "وفاة 24 مصاباً بالمرض".

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40 بالمئة، وينتقل الفيروس عبر الدواجن والماشية إلى الإنسان، بينما ينتقل من إنسان إلى آخر بسبب الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه.