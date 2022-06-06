بهدف التنسيق الأمني.. وفد من البيشمركة يجري مباحثات مع قيادة العمليات المشتركة

أربيل (كوردستان 24)- أ جرى وفد عسكري من وزارة البيشمركة اليوم الاثنين، قيادة العمليات المشتركة في بغداد، بهدف التنسيق الامني في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك، وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

واستقبل وفد البيشمركة، الفريق أول الركن عبد الامير الشمري ومدير عام الاستخبارات والامن في وزارة الدفاع وهيئات وضباط ركن القيادة.

واشاد نائب العمليات المشتركة بمستوى التعاون والتنسيق بين القوات الاتحادية والبيشمركة في قواطع العمليات كافة، وتحقيق الهدف المشترك في تأمين المناطق ذات الاهتمام المشترك ومحاربة داعش الارهابي.