سیاسة

الرئيس بارزاني: العراقيون يستحقون دولة مؤسسات وخدمات أفضل

author_image سوار أحمد
کوردستان الرئيس بارزاني رومانيا اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاثنين، ان العراقيين يستحقون أن يعيشوا في كنف دولة مؤسساتية، توفر لهم الخدمات.

وبحسب ما افاد بيان للمكتب الاعلامي لمقر بارزاني، فإن الرئيس بارزاني استقبل السفير الروماني الجديد لدى العراق رادو دوبري، وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الاوضاع السياسية في العراق، ومعوقات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

واكد الرئيس بارزاني ان "العراقيين يستحقون ان يعيشوا في كنف دولة مؤسساتية، تؤمن لهم الاستقرار والخدمات، ولكن للأسف لم يتم استغلال هذه الفرصة".

وأعرب السفير الروماني من جانبه، عن استعداد بلاده لتطوير وتعزيز العلاقات والتعاون مع إقليم كوردستان في مختلف المجالات.

 

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