أربيل تعتزم تبني "مشروع عالمي" لاحتواء ظاهرة الكلاب الضالة

أربيل (كوردستان 24)- تعتزم محافظة أربيل تبني "مشروع عالمي" يهدف لمعالجة ظاهرة انتشار الكلاب السائبة في مناطق المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ أربيل أوميد خوشناو مع ممثلي جمعية الرفق بالحيوان البريطانية (MAYHEW) لمعالجة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والأسواق والأماكن العامة، حسبما ذكرته المحافظة في بيان نُشر في صفحتها على فيسبوك.

وبحث الجانبان، وفقاً للبيان، مشروع مكافحة ازدياد الكلاب الضالة وتطعيمها بهدف منع تفشي الأمراض المعدية، في إطار "مشروع عالمي" يتم تنفيذه في دول عديدة وقد حقق نتائج كثيرة.

وأشار إلى أن المشروع ستنفذه الجمعية في أربيل قريباً بالتعاون مع المحافظة. وأبدى محافظ أربيل الاستعداد التام لتقديم كل أشكال التسهيلات والمساعدات للجمعية ليتنسى لها تنفيذ مشروعها بنجاح.

وذكرت المحافظة أن انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والأسواق والأماكن العامة خلق ظاهرة غير حضارية، كذلك يسبب تفشياً للأمراض المعدية، إلى جانب الخطر الذي تشكله على حياة المواطنين ولا سيما الأطفال، مما دفع المحافظة إلى بذل جهودها لمعالجة الظاهرة.