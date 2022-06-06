بغداد.. فنانون سوريون يتطلعون لتعزيز العمل المشترك مع نظرائهم العراقيين

أربيل (كوردستان 24)- أعرب عدد من الفنانين السوريين اليوم الاثنين عن أملهم بتعزيز العمل الفني والثقافي المشترك مع نظرائهم في العراق.

ونقل بيان للحكومة العراقية تعليقات الفنانين السوريين خلال لقائهم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على هامش "أسبوع الفيلم السوري" الذي تستضيفه بغداد.

وذكر البيان أن الكاظمي أعرب خلال اللقاء "عن عميق الترحيب بالفنانين المشاركين وبزيارتهم إلى العراق"، واعتبرها "ركناً مهماً في توثيق عرى التعاون الثقافي والفنّي بين العراق وسوريا، باعتبارهما بلدين أساسيين في العمق الحضاري للمنطقة وشعوبها المتآخية".

ومن بين الحضور الفنان دريد لحام والفنانة هالة بيطار والفنان أيمن زيدان والمخرج باسم الخطيب وعدد آخر من الفنانين والمبدعين السوريين في مجال السينما، وفق البيان.

وجاء في البيان "عبّر الفنانون الحاضرون عن سعادتهم لتواجدهم في العاصمة بغداد، وإلى جانب الفنانين والمثقفين العراقيين، وعبروا عن أملهم في المزيد من العمل الفني والثقافي المشترك مع نظرائهم العراقيين بما يحمل هموم الناس وتطلعات الجمهور إلى رؤية أعمال فنية معبرة ومبدعة".