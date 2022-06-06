شاخوان عبدالله يبحث مع الكتل الكوردستانية توحيد الموقف تجاه مقترح قانون الأمن الغذائي

أربيل (كوردستان 24)- بحث نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله أحمد اليوم الاثنين مع رؤساء وممثلي الكتل الكوردستانية في مجلس النواب الاتحادي قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وضرورة توحيد الموقف والرؤى تجاه القانون.

وذكر بيان أصدره المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب، أن الاجتماع تطرق إلى ضرورة عدم التصويت على بعض المواد داخل القانون التي تثير شبهات الفساد وبعيدة عن الأولويات، ويجب أن يتضمن مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي توفير الخدمات الأساسية.

كما ناقش الاجتماع تأمين البطاقة التموينية وتثبيت العقود والأجور اليومية ومعالجة قضية المحاضرين المجانيين، وضمان مستحقات الفلاحين ودعم الرعاية الاجتماعية.

كذلك تم التأكيد "على أهمية توجيه مقترح القانون بما يلبي حاجة المواطنين في هذه الظروف الصعبة، وتقديم الدعم للفقراء والمتضررين واستفادة عامة الشعب من هذا القانون، وعدم استغلال القانون من الناحية السياسية وقطع الطريق أمام الفاسدين وكل من يحاول الهدر بالمال العام".