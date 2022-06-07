سیاسة

الجامعة الأمريكية في كوردستان تنظم حفل تخرج لطلبتها

author_image سوار أحمد
کوردستان الجامعة الأمريكية دهوك مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- تنظم الجامعة الأمريكية في دهوك، اليوم الثلاثاء الموافق 7 حزيران 2022 حفل تخرج للطلبة، بحضور كبار المسؤولين في إقليم كوردستان.

وسيتم خلال الحفل، الاحتفال بتخرج 145 طالبا وطالبة، وذلك بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان ورئيس الجامعة، مسرور بارزاني، والذي سيلقي كلمة بهذه المناسبة، كذلك يشارك في المراسم عدد من الأكاديميين والسياسيين واسر الطلبة المتخرجين.

وتأسست الجامعة الأمريكية في دهوك في عام 2014، وهي جامعة خاصة غير هادفة للربح، وتعد من أهم الجامعات العراقية وأكثرها شهرة في المنطقة.

وتخرج حتى الآن 318 طالبا وطالبة من الجامعة الأمريكية في كوردستان، في كافة الاختصاصات، بما في ذلك إدارة الأعمال، وعلوم الكمبيوتر، والتصميم الداخلي، والسياسة العامة، والإعلام، والاتصالات.

لغة الدراسة في الجامعة الأمريكية الكردستانية في دهوك هي اللغة الإنجليزية وتقوم بتدريس الطلاب من خلال أحدث الطرق التعليمية المتبعة في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

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