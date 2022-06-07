مسرور بارزاني يضع الحجر الأساس لثلاثة مشاريع في دهوك

أربيل (كوردستان 24)- بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تنطلق اليوم الثلاثاء في الساعة 10:30 صباحاً مراسم وضع الحجر الأساس لثلاثة مشاريع في مدينة دهوك.

والمشاريع الثلاثة هي مشروع مطحنة الدقيق، ومشروع البيوت الزجاجية لزراعة الفواكه والخضروات، فضلاً عن مشروع تربية الأبقار وتصنيع الأغذية.

ويأتي هذا ضمن برنامج العمل الخدمي الذي أعلنته الكابينة الحكومية التاسعة في بداية انطلاقها، مؤكدة أن تحسين معيشة المواطن وتقديم الخدمات هي من أولويات الحكومة.