بيكرد طالباني تعلن: قريبا سنفتتح مركزا مهما للبحوث الزراعية في اربيل

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان بيكرد طالباني اليوم الثلاثاء، انه سيتم خلال الأشهر المقبلة، افتتاح مركز مهم للبحوث الزراعية في محافظة أربيل، وذلك بالتعاون مع الشركات الأجنبية.

وجاءت تصريحات طالباني، في كلمة لها خلال مراسم ارساء الحجر الأساس لثلاثة مشاريع في مدينة دهوك.

وقالت طالباني ان هذه المشاريع ستكون سببا في تطوير في المجال الاقتصادي، مؤكدة ان هذه المشاريع من المشاريع الاستراتيجية المهمة.

وتابعت "تمكنا من انشاء مشاريع عديدة استراتيجية في كافة محافظات الإقليم، ويمكن أن نرى انتاج البعض منها قريبا".

واعلنت طالباني إنه "سيتم وضع خطوة مهمة اطلقنا عليها تسمية "الثورة الزراعية" بافتتاح مركز بحوث زراعية ستعمل فيه قرابة 106 شركات أجنبية في الاشهر القليلة المقبلة، وسنتواصل من خلالها مع بلدان العالم وخاصة هولندا، موضحة أن محافظات الاقليم سيتم ربطها بهذا المركز ايضا."