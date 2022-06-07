بالفيديو | انطلاق حفل تخرج طلبة الجامعة الأمريكية في كوردستان بمحافظة دهوك

أربيل (كوردستان 24)- انطلق مساء اليوم الثلاثاء حفل تخرج طلبة الجامعة الأمريكية في كوردستان بمحافظة دهوك في مراسم حضرها رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وهذه رابع دفعة تتخرج من الجامعة الأمريكية وتتألف من 145 طالباً وطالبة من مختلف الأقسام الجامعية.

وحضر المراسم كذلك وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والمبعوثة الأممية في العراق جينين هينيس بلاسخارت بالإضافة إلى مسؤولين برلمانيين وحكوميين وأكاديميين كورد وأجانب.

وتعد الجامعة الأمريكية في كوردستان بمحافظة دهوك واحدة من أبرز الجامعات على مستوى المنطقة.

وسيلقي رئيس الحكومة مسرور بارزاني كلمة بالمناسبة بصفته مؤسس الجامعة ورئيس مجلس أمنائها.