نيجيرفان بارزاني لخريجي الجامعة الأمريكية في كوردستان: أنتم أمل المستقبل

أربيل (كوردستان 24)- حضر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مراسم حفل تخرج الدورة الرابعة لطلبة الجامعة الأمريكية في محافظة دهوك.

وألقى رئيس الإقليم كلمة بالمناسبة خاطب فيها خريجي الجامعة بالقول "أنتم أمل المستقبل وأنتم قادة المستقبل"، وتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة.

وأشاد نيجيرفان بارزاني بالتقدم الذي أحرزته الجامعة الأمريكية في كوردستان، كما وجّه شكره لرئيس الحكومة مسرور بارزاني على جهوده في إنشاء هيئة اعتماد لمؤسسات التربية والتعليم العالي في إقليم كوردستان.

وانطلق مساء اليوم الثلاثاء حفل تخرج 145 من طلبة الجامعة الأمريكية في كوردستان بمحافظة دهوك بحضور مسرور بارزاني بصفته مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة.