البنك الدولي يقر مساعدة بقيمة 1.5 مليار دولار لأوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- اعلن البنك الدولي يوم الثلاثاء، تقديم مساعدة إضافية بقيمة 1.5 مليار دولار لأوكرانيا، ما يرفع إجمالي حزمة الدعم المخصصة لكييف إلى أكثر من 4 مليارات دولار.

وافاد بيان صادر عن البنك الدولي، إن هذا التمويل سيستخدم لدفع رواتب الموظفين الحكوميين والعاملين الاجتماعيين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه مع المساعدة الجديدة تم صرف نحو ملياري دولار حتى الآن.

وتسبب الغزو الروسي الذي بدأ في أواخر شباط فبراير، بأزمة إنسانية في أوكرانيا، ودمر اقتصادها وبنيتها التحتية واستنزف قدرة الحكومة على تسديد مستحقاتها.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، في بيان، إن المقرض الدولي "يقدم دعما مستمرا لأوكرانيا وشعبها في مواجهة الحرب المستمرة".

وتابع "نحن نعمل مع الدول المانحة لحشد الدعم المالي والاستفادة من مرونة أدوات التمويل المختلفة لدينا للمساعدة في تزويد الأوكرانيين بإمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية".

وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق، بأن حكومته تحتاج إلى مساعدة بقيمة 7 مليارات دولار شهريا لمواصلة عملها.