شاخوان عبدالله يدعو لتخصيص مبالغ لبناء وحدات سكنية لعوائل الشهداء في العراق

أربيل (كوردستان 24)- دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله أحمد، اليوم الأربعاء 2022/6/8 اللجنة المالية النيابية لتخصيص مبالغ مالية لبناء وحدات سكنية لعوائل الشهداء من أفراد الجيش العراقي وقوات البيشمركة والحشد الشعبي والأجهزة الأمنية.

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لشاخوان عبد الله "تثميناً لحجم التضحيات الكبيرة وأيماناً منه على أهمية رعاية عوائل الشهداء وتأمين حياة كريمة لهم، دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي د.شاخەوان عبدالله أحمد اليوم الأربعاء 2022/6/8 اللجنة المالية النيابية إلى تخصيص مبالغ مالية في مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لبناء وحدات سكنية لعوائل الشهداء من أفراد الجيش العراقي وقوات البيشمركة والحشد الشعبي والأجهزة الأمنية الذين حاربوا وبكل شجاعة تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف البيان "نائب رئيس المجلس وفي كتاب رسمي عاجل وجه اللجنة المالية النيابية بتخصيص المبالغ لبناء الوحدات السكنية لعوائل الشهداء بواقع (2000 ألفين وحدة سكنية) في كل محافظة من محافظات العراق ضمن التخصيصات المالية لتنمية المحافظات والأقاليم في مقترح القانون، مؤكداً سيادته على ضرورة توجيه تلك المبالغ لتوفير السكن لعوائل الشهداء وحفاظاً على المال العام وضمان عدم هدره أو صرفه في الجوانب الغير ضرورية".