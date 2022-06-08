نيجيرفان بارزاني يوجه دعوة للقوى العراقية ويؤكد: كوردستان لم تطالب بأكثر من حقوقها

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأربعاء إن جميع قادة العراق يستشعرون بالخطر الذي يشكله الانسداد السياسي في عموم البلاد، كما أشار في الوقت نفسه إلى أن مطالب إقليم كوردستان لا تخالف أحكام الدستور.

وأدلى نيجيرفان بارزاني بهذه التصريحات خلال كلمة له ألقاها أثناء حفل نظمته الجامعة الأمريكية في السليمانية بمناسبة تخرج 190 طالباً وطالبة، بينهم 30 طالباً أفغانياً كانوا قد غادروا بلادهم بعد أن سيطرت حركة طالبان على الحكم في أفغانستان.

وتحدث رئيس إقليم كوردستان عن أهمية الجامعات، وقال إن تقدم البلاد ونهضتها يبدأ من المؤسسات التعليمية، كما حث الطلبة الخريجين على المزيد من المثابرة والتعلم.

واستثمر رئيس الإقليم الحفل للحديث عن الوضع في العراق الذي يواجه أزمة سياسية خانقة منذ انتخابات تشرين الأول أكتوبر 2021.

وقال "في العراق نحن وجميع المكونات نعيش في كنف دستور واحد ودولة واحدة.. ولدينا تاريخ مشترك ومستقبل ومصير مشترك داخل الحدود العراقية".

وأشار إلى أن إقليم كوردستان لم يطالب بأكثر من حقوقه الدستورية.

وأشار إلى أن العراق الاتحادي الجديد، الذي يتمتع بنظام اتحادي ديمقراطي جديد، تحقق نتيجة جهود الجميع ومشاركة المكونات كافة، وشدد على أن الشرط الأساسي لبقاء العراق يكمن في ضمان حماية وترسيخ حقوق جميع المكونات.

وتابع "بصفتي رئيس إقليم كوردستان أوجه دعوة للأطراف السياسية العراقية إلى السعي لمحاولة حل المشاكل على أساس الدستور وسيادة القانون، ونحن مستعدون لأي مساعدة، وقد اتخذنا خطوات لحل المشاكل، وسنواصل العمل على ذلك لحين التوصل إلى حل لإخراج العراق من وضعه الراهن".

ولفت نيجيرفان بارزاني إلى أن السبيل الوحيد للعيش المشترك في إقليم كوردستان والعراق هو قبول الآخر وتقبل البعض وإظهار المرونة"، وقال "لا خيار آخر لدينا سوى التسامح".

واضاف "البلاد تحتاج إلى السلام والتعايش أكثر من أي وقت مضى".