أمن

الكاظمي يهاتف مسرور بارزاني بشأن الاعتداء بطائرة مسيرة على أربيل

الاعتداء محاولة لضرب التنسيق المشترك بين بغداد وأربيل
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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء اتصالاً هاتفياً مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بشأن الاعتداء بطائرة مسيرة على أربيل.

وأكد الكاظمي، بحسب بيان أصدره مكتبه، أن "الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل، مساء اليوم الأربعاء، بطائرة مسيرة، يترجم إصرار البعض على تكريس منطق الفوضى وضرب مفاهيم الدولة".

وبيّن الكاظمي خلال الاتصال الذي اُجري عقب الاعتداء، أن "الحكومة ترفض كل أشكال ترهيب المواطنين والاعتداء على القانون والدولة، والحكومة العراقية ماضية بالتعاون مع حكومة الإقليم من أجل ملاحقة الجهات التي تسعى الى زعزعة الاستقرار".

ونقل البيان عن مسرور بارزاني تأكيده "على أهمية العمل المشترك لوضع حد للخارجين عن القانون ولدعم الاستقرار وتعزيز الأمن".

وأكد الجانبان أن الاعتداء محاولة لضرب التنسيق المشترك بين بغداد وأربيل، ومحاولة لخلط الأوراق وخلق الفوضى، بحسب البيان.

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