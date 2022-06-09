"يونامي": هجوم أربيل "عمل طائش" والعراق ليس بحاجة مسلحين ينصبون انفسهم "زعماء"

أربيل (كوردستان 24)- قالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) اليوم الخميس، ان الهجوم الذي طال أربيل "عمل طائش"، مؤكدة ان العراق ليس بحاجة الى مسلحين يفرضون أنفسهم زعماء.

ونشرت "يونامي" على تويتر، ان "طائرة مسيرة مفخخة ضربت طريق أربيل - بيرمام وأدت إلى وقوع إصابات وأضرار في صفوف المدنيين"، واصفة إياه بأنه "عملٌ طائش آخر".

وأضافت "العراق ليس بحاجة الى حكام مسلحين ينصبون أنفسهم زعماء"، مؤكدة على أن "تأكيد سلطة الدولة أمر أساسي، وإذا كان الجناة معروفين، ينبغي تشخيصهم ومحاسبتهم".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد اجرى يوم الأربعاء اتصالاً هاتفياً مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بشأن الاعتداء بطائرة مسيرة على أربيل.

وقالت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان إن طائرة مسيّرة ملغومة انفجرت بعد سقوطها عند الساعة 09:35 مساء على طريق أربيل – صلاح الدين (بيرمام).

وأضافت أن الانفجار أدّى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح، مشيرة إلى أن التفجير ألحق أضراراً مادية بمطعم وعدد من السيارات على الطريق.