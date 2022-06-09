سیاسة

بحضور رئيس الإقليم.. بلاسخارت تبحث اربع نقاط مع الأحزاب الكوردستانية

author_image سوار أحمد
کوردستان بلاسخارت الاحزاب الكوردستانية الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- تبحث الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت اليوم الخميس، اربع نقاط خلال اجتماع مع الأحزاب الكوردستانية، بحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

ومن المقرر أن تجتمع بلاسخارت مع الأحزاب الكوردستانية عند الساعة 11:00 من صباح اليوم في مقر رئاسة إقليم كوردستان.

وستبحث الممثلة الأممية خلال اللقاء موعد الانتخابات في الإقليم، وتفعيل الهيئة، كما سيتم مناقشة تعديل قانون الانتخابات من دائرة واحدة أو دوائر متعددة.

كما سيتم خلال الاجتماع مناقشة تطهير وتصفية قوائم الناخبين في الاقليم.

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