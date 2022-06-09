أسعار الدولار والعملات الأجنبية في أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 148200 دينار
100 يورو = 158500 دينار
100 جنيه إسترليني = 185000 دينار
100 ليرة تركية = 8800 دينار
100 ألف تومان إيراني = 4900 دينار
دينار أردني واحد = 2014 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 440000 دينار
مثقال عيار 21 = 393000 دينار
مثقال عيار 18 = 330000 دينار