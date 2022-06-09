أسعار الدولار والعملات الأجنبية في أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار = 148200 دينار

100 يورو = 158500 دينار

100 جنيه إسترليني = 185000 دينار

100 ليرة تركية = 8800 دينار

100 ألف تومان إيراني = 4900 دينار

دينار أردني واحد = 2014 ديناراً

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 440000 دينار

مثقال عيار 21 = 393000 دينار

مثقال عيار 18 = 330000 دينار