رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً من البرلمان الألماني

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 9 حزيران (يونيو) 2022، وفداً من البرلمان الألماني ضم كلاً من البرلمانيين ماكس لوكس وقاسم طاهر صالح.

واثناء اللقاء، أدان الوفد البرلماني الألماني بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف أربيل الليلة الماضية، مشيراً إلى المكانة المهمة لإقليم كوردستان، كما أكد دعم ألمانيا للاستقرار في إقليم كوردستان.

هذا ووجّه رئيس الحكومة شكره لألمانيا على دعمها ومساندتها إقليم كوردستان في إطار التحالف الدولي ضد داعش، وأبدى رغبة إقليم كوردستان في توطيد العلاقات مع ألمانيا على الصعد كافة.

وتناول اللقاء، الإصلاحات التي تقوم بها حكومة إقليم كوردستان في مجال تنويع الاقتصاد، وتعزيز الاستثمارات الألمانية، إلى جانب العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وضرورة حل المشاكل بينهما على أساس الدستور.