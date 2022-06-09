مجلس أمن إقليم كوردستان يكشف منفذ هجوم أربيل ويفند مزاعمه

أربيل (كوردستان 24)- قال مجلس الأمن في إقليم كوردستان اليوم الخميس، ان ميليشيا حزب الله في العراق، هي من تتحمل مسؤولية الهجوم الذي استهدف مدينة اربيل ليلة أمس الأربعاء.

وقال المجلس في بيان، ان "الهجوم الإرهابي الذي وقع الليلة الماضية على أربيل هو استمرار للهجمات التي تُنفذ بهدف الضغط على إقليم كوردستان".

وأشار الى أن الطائرة المسيرة التي اُستخدمت بالهجوم تم توجيهها من حدود بلدة "پردي" من قبل ميليشيا حزب الله باتجاه أربيل.

واضاف البيان أنه بعد الهجوم، ذكرت عدة مواقع رسمية تابعة لقوة إقليمية، كما في المرات السابقة، بأن الهجوم استهدف سيارة للموساد الإسرائيلي، وزعمت أنها قتلت شخصا واحدا.

وأوضح البيان "ربما باستطاعتهم ترويج أكاذيبهم لرأيهم العام، ولكن بالنسبة لسكان أربيل والمنطقة، الذين شاهدوا بأعينهم موقع ونوع الهجوم ، كانت هذه الأخبار مصدرا للسخرية".

وقالت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان إن طائرة مسيّرة ملغومة انفجرت امس الأربعاء، بعد سقوطها عند الساعة 09:35 مساء على طريق أربيل – صلاح الدين (بيرمام).