الأمن الوطني يكشف نتائج التحقيق بشأن المتورطين بتسريب الأسئلة الوزارية

أربيل (كوردستان 24)- اعلن جهاز الأمن الوطني العراقي اليوم الخميس، كشف الموظفين المتورطين في جريمة تسريب الأسئلة الوزارية.

وأفاد جهاز الأمن الوطني في بيان، انه "باشر جهازنا إجراء التحقيقات الموسعة للكشف عن الموظفين المتورطين في جريمة تسريب الأسئلة الوزارية ووفقاً للأوامر القضائية أُجريت التحقيقات مع عدد من الموظفين، وجرى رفع البصمات والكشف الموقعي على مخازن حفظ الأسئلة وتوزيعها".

وأضاف "وعلى الصعيد ذاته كثفت مفارز الجهاز الميدانية من جهدها الاستخباري وتمكنوا من القاء القبض على اثنين من مروجي بيع الاسئلة على منصة (التلكرام) ومن ثم التوصل الى المصدر الرئيس لبيعها، وبعدها توصل فريق التحقيق المختص إلى إدانة الموظف المسؤول عن تأمين حماية موقع خزن الأسئلة إذ دونت إعترافاتهم حول سرقة وبيع الأسئلة الوزارية قضائياً".

واكد انه من خلال سير التحقيقات مع عدد من أعضاء اللجان الفرعية ثبت وجود إهمال وإخلال جسيم في أداء الواجب الوظيفي والأمانة المهنية والأخلاقية صدرت على إثره أوامر قضائية لتوقيفهم والتحقيق اللازم معهم لمعرفة صلتهم بجريمة تسريب الأسئلة وبيعها ومازالت التحقيقات مستمرة.