سیاسة

كتلة "الديمقراطي" في البرلمان: صوتنا على قانون الامن الغذائي لخدمة كافة العراقيين

author_image سوار أحمد
العراق الحزب الديمقراطي الكوردستاني مجلس النواب العراقي قانون الأمن الغذائي

أربيل (كوردستان 24)- قالت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي اليوم الخميس، ان تصويت الكتلة على قانون الامن الغذائي، جاء لاجل خدمة كافة شرائح الشعب العراقي.

وجاء في بيان، ان تصويتها على قانون الامن الغذائي جاء لاجل خدمة كافة شرائح الشعب العراقي وخاصة الفقراء والمزارعين والمحاضرين والعقود  والناجيات الايزيديات والنازحين والمهجرين وغيرهم، اضافة الى الخدمات المتوقعة من هذا القانون للمناطق المحررة والمناطق المحرومة من البنى التحتية والخدمات.

وأضاف البيان، "ونحن نعتبر ان خدمة الشعب العراقي هي الاساس في العمل البرلماني التشريعي، وسنحرص على ان نكون العين الرقابية الساهرة لاجل تنفيذ كافة فقرات هذا القانون وفقا لما تم التصويت عليه من قبل اغلبية ممثلي الشعب العراقي".

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