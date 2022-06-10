الدليمي تذّكر "نصيّف" بمسيرة "الفتافيت" وتطالب بإحالتها إلى السلوك النيابي

أربيل (كوردستان 24)- ردت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني إخلاص الدليمي اليوم الجمعة، بحدة على تصريحات النائبة عالية نصيف تجاه الحزب الديمقراطي.

وقالت الدليمي في بيان خاطبت فيه عالية نصيّف "من أنتِ حتى تتجرأين بالتطاول على حزب مسيرته التاريخية تعادل أربع مرات مسيرتكِ في الفرق الحزبية أيام البعث، أيام كنتِ تهلهلين وتطبلين للنظام السابق، وهل نسيتِ تاريخك؟ وإن كنتِ نسيت فسنذكرك".

وأضافت أنه في "الوقت الذي كان فيه الحزب الديمقراطي يقارع النظام البائد، والآلاف من أبنائه تقتل وتباد بمختلف الأسلحة، من أجل الحرية والتغيير، كنتِ أنتِ آنذاك بعثية تزمرين وتمجدين بالنظام السابق وقيادته، لكي تحصلي على بعض الفتافيت (الفتات) لقاء هتافك".

وتابعت "لهذا أقول لكِ التزمي أخلاق السياسة وأبياتها واعرفي حجمك، فتارة تقيمين دعاوى على حل حزب غيّر النظام السياسي برمته، وجعلك فيه نائبة في أعلى سلطة تشريعية وتنتقدين كيف ما شئت، فلولاه لكنتي وما زلتي تمسكين الخفارات في الفرق الحزبية البعثية".

ومضت تقول "وتارة تتهمين أهالي الموصل بالدعشنة متناسية من كان رئيساً للوزراء والقائد العام للقوات المسلحة أيام دخول داعش، وتارة تتكلمين عن الطائفية المقيتة التي تحمليها في عروقكِ ضد السنة كورداً وعرباً، وتارة تتكلمين عن مكافحة الفساد متناسية دعاويك المفتوحة أمام القضاء ضدك وضد ابن أختك وموظفين مكتبك الذين الُقي القبض عليهم متلبسين بالجرم المشهود".

وعبّرت الدليمي عن احترام للقضاء، وقالت "هو محل اهتمام وتقدير بدون أن يُذكر على لسانك، فاستثمر خبرتك البعثية في أمور أخرى فنحن والقضاء في غنى عن نصائحك".

وأكدت الدليمي أن "الكيل طفح من تصرفات مخجلة لعضو مجلس نواب بهذا الموقع... لهذا حذار من التطاول فلم يجلب لك سوى تصعيد المواقف فهذا الغيم جاء بهذا المطر".

وطالبت الدليمي رئيس مجلس النواب ونائبيه بـ"عرض تصرفات عالية نصيف على المجلس وإحالتها إلى لجنة السلوك النيابي لأخذ التدابير اللازمة لوضع حد لمثل هذه التصرفات اللامسؤولة ضد حزب كان اللاعب الأساسي لتأسيس عراق جديد وكان سبباً لوجود الجميع في هذا النظام".